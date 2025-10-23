Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sohn erschossen:

„Wir versuchen wieder, Halt im Leben zu finden“

Kärnten
23.10.2025 17:00
Mutter, Schwester und Vater von Mustafa im „Krone“-Gespräch
Mutter, Schwester und Vater von Mustafa im „Krone“-Gespräch(Bild: Klaus Loibnegger)

Vor einem Jahr wurde in der Kärntner Türk-Kaserne ein Grundwehrdiener von seinem eigenen Kameraden erschossen. Nach der Urteilsbestätigung sprach die „Krone“ mit der Familie.

0 Kommentare

„Wir finden die ausgesprochene Strafe grundsätzlich als zu milde. Für uns war von Beginn an klar, dass es Mord war – dass das Gericht diesen Umstand anerkannt hat, gibt uns zumindest das Gefühl, in unserem Schmerz und unserer Wahrnehmung verstanden worden zu sein“, so die Familie des Opfers im „Krone“-Gespräch. Weiters hoffen die Verwandten, dass die Strafe nicht weiter herabgesetzt wird.

„Der Täter soll die Verantwortung für das tragen, was er uns angetan hat – er hat ein junges Leben voller Träume und Zukunft vernichtet.“ Auch wenn man der Justiz und Staatsanwaltschaft dankbar sei.

Emotionale Reaktion nach Verhandlung
„Wir möchten auch um Verständnis für die emotionalen Reaktionen nach der letzten Verhandlung bitten. Es war ein äußerst belastender und schmerzhafter Tag für alle Angehörigen. Leider kam es zu einem Tumult, der durch die unangemessenen Reaktionen der Täterfamilie angeheizt worden war.“

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Er war recht wortkarg, beteuerte ...
OGH-Entscheidung:
Todesschuss in Kärntner Kaserne war ein Mord!
22.10.2025
Nach Urteil in Kärnten
Kasernen-Mord: Fall geht zum Obersten Gerichtshof
11.06.2025
Krone Plus Logo
Brisanter Befehl
Mord in Kaserne: Warum trug Rekrut scharfe Waffe?
05.06.2025

Die Familie stehe für Frieden und Respekt. „Wir versuchen, langsam wieder Halt im Leben zu finden. Nach einem Jahr hat Mustafas Vater jetzt wieder seine Arbeit aufnehmen können. Doch die Lücke, die Mustafa hinterlassen hat, wird niemals geschlossen werden. Seine Erinnerung lebt in unseren Herzen weiter – heute und für immer.“

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
210.440 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
195.039 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
188.412 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Kärnten
Sohn erschossen:
„Wir versuchen wieder, Halt im Leben zu finden“
Lebensräume erhalten
Emotionale Eröffnung im Haus des Naturschutzes
Steiermark und Kärnten
Nach Rettung: Jufa sperrt vier Hotels wieder auf
Öffis in Kärnten
Künftig mit dem Zug direkt in die Bundeshauptstadt
Platz 3 Herzensverein
„Damit ältere Generation nicht vergessen wird“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf