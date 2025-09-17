Korb für Steirer: Bürgeralpe kommt in Wiener Hände

„Bin lange mitgegangen“

„Wirklich schade, ich habe mich sehr angestrengt, mein Angebot erhöht, als Einziger mein Offert mit einer Bankbonität belegt und bin lange mitgegangen, aber irgendwann wird die Kalkulation einfach zu eng“, kommentierte Schmidhofer die Entscheidung. Die Übernahme in Aflenz ist damit jedenfalls auch vom Tisch. „Das hätte nur in Kombination Sinn gemacht. Aber ich habe schon zugesichert, den dortigen Betreibern beratend zur Seite stehen.“