Nach KTM-Pleite: Pierer steigt bei Skigebiet aus

Viele Häuser „pipifein“ renoviert

Pierer hat in den vergangenen Jahren viel privates Geld in Aflenz investiert. Hinter so gut wie jeder neu renovierten Fassade im Ortszentrum steht der Milliardär. 70 neue Wohnungen sind in den vergangenen zehn Jahren im obersteirischen Ort entstanden. Die Häuser in der ersten Reihe wurden „pipifein“ renoviert, sagt Bürgermeister Hubert Lenger (ÖVP), dahinter wurden Wohneinheiten und Tiefgaragen neu gebaut.