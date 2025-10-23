„Beim Sämino knallt‘s genauso, wie bei Frizzante!“

„Feuerprobe“ bereits bestanden

Seit kurzem sind sowohl Traubensaft als auch Traubensaft-Frizzante in der Flasche und zum Trinken bereit. Im hauseigenen Heurigen in Mönchhof wurde natürlich auch schon ausgiebig verkostet. Und „Sämino“ schmeckt. „Vor allem als Aperitif ist er eine gute Alternative zu Sekt“, sind sich Hannes Pillinger und Christopher Horvath einig. Auch der Nachwuchs findet es cool mit anstoßen zu müssen. Fazit der Kostenden: Wunderbar frisch, nicht zu süß und dieser Duft nach Marillen... Sämino schmeckt definitiv nach mehr!