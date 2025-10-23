Vorteilswelt
Trinkspaß ohne Alkohol

„Beim Sämino knallt‘s genauso, wie bei Frizzante!“

Burgenland
23.10.2025 11:00
Hannes Pillinger mit seinem Sohn Christopher Horvath. Die beiden sind stolz auf ihren neuesten ...
Hannes Pillinger mit seinem Sohn Christopher Horvath. Die beiden sind stolz auf ihren neuesten Sproß. Und er schmeckt. Außerdem duftet er herrlich nach Marille...(Bild: Charlotte Titz)

Gemeint ist damit der Korken! In die Birne „knallt“ das neueste Kind im Hause Pillinger nämlich nicht. Hier kann man sagen: Prost ohne Promille. Im Urbanikeller gibt's jetzt nämlich einen Traubensaft-Frizzante. Mit 100 Prozent regionalem Geschmack, ganz viel Sprudelgefühl und Null Alkohol. 

Nein, Hannes Pillinger und sein Sohn Christopher schwören dem Weinmachen nicht ab. „Aber es gibt halt auch immer den Fahrer, jüngere Gäste oder jene, die keinen Alkohol trinken möchten. Für sie haben wir eine Alternative gesucht“, erklären die beiden. 

Schon im Vorjahr ist ihnen im Kopf ein Frizzante aus Traubensaft herumgeschwirrt. Heuer wurde das neueste Kind dann endlich geboren. „Sämino“ ist aus dem Saft der Scheurebe, einer wichtigen Traubensorte bei den Pillingers. 

Der Traubensaft-Frizzante besteht aus 100 Prozent Saft. Es wurde kein Wasser zugesetzt. „Er wurde lediglich pasteurisiert und dann kam Kohlensäure dazu. Fertig war Sämino. Und er macht dem richtigen Sprudelwasser alle Ehre. Passt man nicht auf, knallt der Korken nämlich ordentlich“, lachen die beiden. 

„Feuerprobe“ bereits bestanden
Seit kurzem sind sowohl Traubensaft als auch Traubensaft-Frizzante in der Flasche und zum Trinken bereit. Im hauseigenen Heurigen in Mönchhof wurde natürlich auch schon ausgiebig verkostet. Und „Sämino“ schmeckt. „Vor allem als Aperitif ist er eine gute Alternative zu Sekt“, sind sich Hannes Pillinger und Christopher Horvath einig. Auch der Nachwuchs findet es cool mit anstoßen zu müssen. Fazit der Kostenden: Wunderbar frisch, nicht zu süß und dieser Duft nach Marillen... Sämino schmeckt definitiv nach mehr!

„Sämino“ und sein sprudelloser Bruder der Sämling Traubensaft.
„Sämino“ und sein sprudelloser Bruder der Sämling Traubensaft.(Bild: Charlotte Titz)

Wer neugierig geworden ist: Freitag und Samstag finden in Mönchhof die Wein- & Kulturtage statt. 16 Betriebe haben geöffnet und auch das Weingut Pillinger ist dabei – Kostbare Weine sind dann genauso am Plan, wie „Sämino“ und sein sprudelloser Bruder, der Sämling Traubensaft.  

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
