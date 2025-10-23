Doping! Marathon-Weltrekordlerin gesperrt

Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich wurde nach einem Eingeständnis eines Dopingverstoßes für drei Jahre gesperrt. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) in einer Presseaussendung mit.
Laut AIU habe die kenianische Läuferin Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln hinsichtlich des Vorhandenseins und der Verwendung des verbotenen Diuretikums Hydrochlorothiazid zugegeben. Ruth Chepngetich war heuer bereits im Juli vorläufig suspendiert worden. Sie war bei einer Dopingprobe am 14. März 2024 überführt worden.
Weltrekord in Chicago
Am 13. Oktober 2024 hatte Ruth Chepngetich in Chicago in 2:09:56 einen Fabel-Weltrekord im Frauen-Marathon aufgestellt. Bei der WM 2019 in Doha gewann sie Gold im Frauen-Marathon.
Ihren Weltrekord wird sie laut AIU nicht verlieren. Ihre Leistungen, die sie vor dem 14. März 2024 erzielt hat, bleiben laut AIU aufrecht.
Olaf Brockmann
