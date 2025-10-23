Doping! Marathon-Weltrekordlerin gesperrt

Laut AIU habe die kenianische Läuferin Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln hinsichtlich des Vorhandenseins und der Verwendung des verbotenen Diuretikums Hydrochlorothiazid zugegeben. Ruth Chepngetich war heuer bereits im Juli vorläufig suspendiert worden. Sie war bei einer Dopingprobe am 14. März 2024 überführt worden.