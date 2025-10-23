Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für drei Jahre

Doping! Marathon-Weltrekordlerin gesperrt

Sport-Mix
23.10.2025 17:51
Ruth Chepngetich
Ruth Chepngetich(Bild: AP/Nariman El-Mofty)

Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich wurde nach einem Eingeständnis eines Dopingverstoßes für drei Jahre gesperrt. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) in einer Presseaussendung mit.

0 Kommentare

Laut AIU habe die kenianische Läuferin Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln hinsichtlich des Vorhandenseins und der Verwendung des verbotenen Diuretikums Hydrochlorothiazid zugegeben. Ruth Chepngetich war heuer bereits im Juli vorläufig suspendiert worden. Sie war bei einer Dopingprobe am 14. März 2024 überführt worden.

Weltrekord in Chicago
Am 13. Oktober 2024 hatte Ruth Chepngetich in Chicago in 2:09:56 einen Fabel-Weltrekord im Frauen-Marathon aufgestellt. Bei der WM 2019 in Doha gewann sie Gold im Frauen-Marathon.

Ihren Weltrekord wird sie laut AIU nicht verlieren. Ihre Leistungen, die sie vor dem 14. März 2024 erzielt hat, bleiben laut AIU aufrecht.

Olaf Brockmann

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
214.413 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
196.450 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
192.373 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Sport-Mix
Für drei Jahre
Doping! Marathon-Weltrekordlerin gesperrt
Krone Plus Logo
Tim Waflers WM-Plan
„Verliere dabei in 45 Minuten 2,5 Liter Schweiß“
Ist sogar Weltmeister
Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar
Lizz Görgl:
„Das Buch hat sich von selbst geschrieben“
Krone Plus Logo
Pomp in der Stadthalle
„Krone“ besuchte Tennis-Stars hinter den Kulissen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf