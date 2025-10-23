Ein Drogen-Toter leitete die Ermittlungen ein

Geschenke für die Kinder

Ein vierfach einschlägig Vorbestrafter belastet den Hauptangeklagten schwer. Er habe Kokain von ihm bezogen, weiter verkauft, und dieses Falschgeld in Umlauf gebracht. Die Replik: „Er erhofft sich dadurch Vorteile. Das ist ein Rachefeldzug.“ Gesenkten Hauptes hockt dort der vermeintliche Mittäter, der das Kokain gewinnbringend verscherbelt hat. Der Mann bekennt sich schuldig. „Er hat vier Kinder“, sagt sein Anwalt Sascha Flatz. „Es war für ihn wichtig, dass er ihnen Geschenke machen konnte.“