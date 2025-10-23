Wenn es im Tunnel brennt: So üben die Feuerwehren

Aber auch die Türen bei den Notausgängen beschäftigen die Experten. Sie testen verschiedene Sicherheitstüren, die sich meist im Öffnungsmechanismus unterscheiden, um so die optimale Tür für den Notfall im Tunnel zu finden. „Dabei geht es etwa um den Kraftaufwand, den man zum Öffnen benötigt. Dieser darf nicht so groß sein, dass Menschen in Panik denken, die Tür des Notausgangs geht nicht auf und sich dadurch noch mehr in Gefahr bringen“, erklärt Galler.