Deadline 29. Oktober

Letzte Frist gesetzt! Mauerwerk droht Ausschluss

Fußball National
23.10.2025 17:21

Bereits seit 16. Oktober ist der FC Mauerwerk vom Spielbetrieb des WFV suspendiert. Aufgrund Nichteinhaltung der finanziellen Verpflichtungen dürfen die Simmeringer mit sämtlichen Mannschaften keine Freundschafts-, Cup- bzw. Meisterschaftsspiele austragen, noch daran teilnehmen. Sollten die ausstehenden Forderungen nicht bis zum 29. Oktober bezahlt sein, droht Mauerwerk der Ausschluss aus dem Verband. Im Video gibt es die Stellungnahme des WFV von Johannes Dobretsberger.

Folgen Sie uns auf