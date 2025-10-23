Kind überlebt Sturz in Gletscherspalte: „Wunder!“

Das Kind gehörte einer alpinen Trainingsgruppe aus Serbien an. Im Gletscherskigebiet war für diese ein Kurs gesteckt, zu dem sich die Gruppe am Vormittag aufmachte. „Das Mädchen fuhr zunächst mit der Bahn zur Bergstation und hätte dann mit den Skiern zu dem gesteckten Lauf abfahren sollen“, schilderte ein Ermittler im „Krone“-Gespräch. Doch dazu kam es nicht.