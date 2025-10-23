Wolfgang Ambros: Oktober-Konzerte verschoben

Die Austropop-Legende Wolfgang Ambros hat am Donnerstagnachmittag auf Instagram bekannt gegeben, dass seine geplanten Konzerte im Oktober verschoben werden müssen. Als Grund nennt er einen grippalen Infekt.
In seinem Instagram-Post bittet Ambros seine Fans um Verständnis und versichert, dass die Shows im November nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets bleiben weiterhin gültig. Wer noch keine Karten hat, kann diese weiterhin im offiziellen Ticketshop kaufen.
Konzerte auf November verschoben
So heißt es im Statement: „Liebe Leute, Wolfgang ist krank. Darum müssen die Konzerte in Wieselburg und Wimpassing verschoben werden.“
Mit voller Kraft zurück
Betroffen sind die ursprünglich terminierten Konzerte in Wieselburg und Wimpassing. Die Ersatztermine stehen bereits fest und werden in Kürze offiziell bestätigt.
