Skandal in der NBA: Spieler und Trainer verhaftet!

Billups in der Hall of Fame

Der 49-jährige Billups trainiert Portland im fünften Jahr und war als Spieler sehr erfolgreich. 2004 wurde er mit den Detroit Pistons NBA-Meister, er gehört auch der Hall of Fame an. Rozier kam beim Saisonauftakt der Heat am Mittwochabend bei den Orlando Magic nicht zum Einsatz. Gegen ihn hatte es bereits im März 2023 Ermittlungen der Liga wegen auffälliger Wetten von anderen Personen gegeben, bei denen es um die Zahl seiner erwarteten Punkte, Rebounds und Vorlagen in einem Spiel ging. Rozier hatte die fragliche Partie frühzeitig verlassen und eine Verletzung als Grund angegeben. Ein Fehlverhalten wurde ihm damals nicht zur Last gelegt.