Unermüdlicher Forscher

Tod mit 93: Große Trauer um Walter Dujmovits

Burgenland
23.10.2025 16:22
Dujmovits war 36 Jahre Präsident der Bgld. Gemeinschaft. Er wurde 93 Jahre alt.
Dujmovits war 36 Jahre Präsident der Bgld. Gemeinschaft. Er wurde 93 Jahre alt.(Bild: Krone KREATIV/Land Burgenland)

Das Lebenswerk des Auswanderer-Experten reichte von New York bis Güssing. Im Alter von 93 Jahren ist er verstorben.

Walter Dujmovits, langjähriger Präsident der Burgenländischen Gemeinschaft und unermüdlicher Forscher der burgenländischen Auswanderung, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. 1956 reiste der gebürtige Eisenhüttler erstmals in die USA – dorthin, wo viele Burgenländer eine neue Heimat gefunden hatten.

Verstehen und erzählen
Diese Begegnung wurde zum Beginn einer Lebensaufgabe: Dujmovits wollte verstehen, dokumentieren und erzählen, was die Menschen in die Ferne zog und wie sie dennoch verbunden blieben. Noch im selben Jahr half er, in New York die Burgenländische Gemeinschaft mitzugründen, die bis heute das Band zwischen der alten und der neuen Heimat hält. Über 36 Jahre lang leitete er die Organisation mit Weitblick und Engagement.

Buchautor und Lehrer
Mit seinem Buch „Die Amerika-Wanderung der Burgenländer“ schuf Dujmovits 1975 ein Standardwerk, das bis heute als Grundlage der heimischen Migrationsgeschichte gilt. Als Organisator der Landesausstellung „… nach Amerika“ (1992) und Initiator des Auswanderermuseums in Güssing (1994) machte er Geschichte anschaulich und lebendig. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit war er Lehrer – mit Leidenschaft und Haltung. Bildung verstand er als Schlüssel, um Herkunft und Zukunft miteinander zu verbinden.

Für sein Lebenswerk erhielt er den Kulturpreis des Landes Burgenland. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte zum Tod von Walter Dujmovits: „Das Burgenland verliert eine herausragende Persönlichkeit, die ihr Leben der Erforschung, Bewahrung und Vermittlung unserer Geschichte gewidmet hat.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
