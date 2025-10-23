Hofer bringt Anzeige bei WKStA gegen Doskozil ein

„Vorwürfe falsch und ohne Grundlage“

Bei der SPÖ zeigt man sich angesichts der Anzeige unbeeindruckt. Es sei leicht durchschaubar, dass Hofer versuche, den Landeshauptmann anzupatzen, während sich dieser „mit voller Kraft für die betroffenen Mieter einsetzt“, so die SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck und Kevin Friedl. Auch aus dem Büro von Doskozil heißt es, dass die Vorwürfe rechtlich falsch seien und jeglicher Grundlage entbehren würden. „Offen bleibt die Frage, welche Interessen Hofer mit seiner Vorgangsweise vertritt – die der Mieter sind es nicht“, teilt das Landeshauptmann-Büro mit.