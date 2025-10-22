Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reform fertig

Schwerarbeit für Pflegekräfte wird geöffnet

Innenpolitik
22.10.2025 07:11
In erster Linie profitieren Frauen von der neuen Regelung.
In erster Linie profitieren Frauen von der neuen Regelung.(Bild: Birbaumer Christof)

Mit 1. Jänner 2026 werden Pflegekräfte offiziell in die Schwerarbeitsverordnung aufgenommen – eine langjährige Forderung aus der Berufsgruppe wird damit erfüllt. Die Dreier-Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich geeinigt, die „Krone“ kennt die Eckpunkte.

0 Kommentare

Die Reform bringe nicht nur mehr Fairness und Wertschätzung, sondern auch eine realistischere Abbildung der Belastungen im Berufsalltag der Pflege, betonten Sozialministerin Korinna Schumann, ÖVP-Klubobmann August Wöginger und NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser bei der Präsentation.

„Pflege ist Schwerarbeit. Pflegekräfte arbeiten in herausfordernden Schichtsystemen, sind hohen körperlichen Anforderungen und emotionaler Belastung ausgesetzt – im Krankenhaus, Pflegeheim oder mobilen Dienst. Bislang spiegelte sich diese Realität nur unzureichend im Pensionsrecht wider. Die Aufnahme der Pflegeberufe in die Schwerarbeitsverordnung bedeutet daher einen notwendigen Schritt der Anerkennung und gesellschaftlichen Aufwertung“, betonen die Regierungspartner unisono.

Die Eckpunkte

Pflegeberufe werden ausdrücklich als Schwerarbeit anerkannt – darunter fallen diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz.
Die zentralen Änderungen:

  • Auch Teilzeitkräfte profitieren ab 50  Prozent Beschäftigungsausmaß – ein wesentlicher Fortschritt, vor allem für viele Frauen – immerhin ist die Pflege weiblich.
  • Schichtarbeit wird realistischer abgebildet: Die notwendige Zahl an Schwerarbeitstagen pro Monat wird von 15 auf 12 gesenkt.
  • Rund 1000 zusätzliche Pflegekräfte pro Jahr können künftig von der Schwerarbeitspension profitieren – zusätzlich zu den rund 8000 Menschen, die beispielsweise 2024 über diese Regelung in Pension gegangen sind.

Kindererziehungszeiten angerechnet
Die generellen Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension sind ein Mindestalter von 60 Jahren und 45 Versicherungsjahre. Davon müssen mindestens 120 Schwerarbeitsmonate (= 10 Jahre) innerhalb der letzten 240 Kalendermonate (= 20 Jahre) geleistet worden sein. Bei den notwendigen Versicherungszeiten werden nicht nur Zeiten der Erwerbstätigkeit angerechnet, sondern zum Beispiel auch Kindererziehungszeiten, Zeiten des Arbeitslosengeldbezuges oder der Notstandshilfe.

Schüler für Gesundheits- und Krankenpflege und Auszubildende in Lehrgängen nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sind pflichtversichert und erwerben somit auch Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung. Die bisherige Regelung war von engen Definitionen geprägt.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.197 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.458 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
89.421 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Innenpolitik
Reform fertig
Schwerarbeit für Pflegekräfte wird geöffnet
Schwedischer Minister:
Abschiebung bereits „ab einem Tag in Haft“
Wohl kaum umsetzbar
Dem Kopftuchverbot droht ein Déjà-vu beim VfGH
Steinmeier bei VdB
Schulterschluss im Regen für ein starkes Europa
Klare Kante gegen EU
Verbrenner-Aus: Zwei Länder blockieren Rückzieher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf