Schwerarbeit für Pflegekräfte wird geöffnet

Kindererziehungszeiten angerechnet

Die generellen Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension sind ein Mindestalter von 60 Jahren und 45 Versicherungsjahre. Davon müssen mindestens 120 Schwerarbeitsmonate (= 10 Jahre) innerhalb der letzten 240 Kalendermonate (= 20 Jahre) geleistet worden sein. Bei den notwendigen Versicherungszeiten werden nicht nur Zeiten der Erwerbstätigkeit angerechnet, sondern zum Beispiel auch Kindererziehungszeiten, Zeiten des Arbeitslosengeldbezuges oder der Notstandshilfe.