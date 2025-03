Salzburgs Pannenbad bald schon wieder Baustelle

Baustelle über den Sommer

Am Montag wurde im Salzburger Stadtsenat einmal mehr über das Bad diskutiert. Die Deckensanierung soll über den Sommer von der ursprünglich ausführenden Firma erledigt werden. Dies sei die wirtschaftlichste Lösung, so der Tenor in der Stadtregierung.

Im November soll das Pannenbad den Salzburgern wieder zur Verfügung stehen. Final entscheidet am Mittwoch der Gemeinderat über den weiteren Zeitplan.