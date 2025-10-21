Kastelruther-Spatzen-Sänger nach Herz-OP wohlauf

Rier ist guter Dinge

„Die Operation ist sehr gut verlaufen, und er fühlt sich besser als nach der Operation im Jahr 2017“, berichtete sein Sohn Alexander Rier der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“ über den am vergangenen Donnerstag durchgeführten Eingriff. Wenn sich sein Gesundheitszustand wie erwartet weiter bessern werde, sei eine Verlegung nach Südtirol geplant.