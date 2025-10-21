Vorteilswelt
Norbert Rier

Kastelruther-Spatzen-Sänger nach Herz-OP wohlauf

Society International
21.10.2025 11:30
Norbert Rier musste sich einer Herz-OP unterziehen. Die Kastelruther Spatzen meldeten sich mit ...
Norbert Rier musste sich einer Herz-OP unterziehen. Die Kastelruther Spatzen meldeten sich mit guten Nachrichten bei ihren Fans.(Bild: Walter Pernkopf / picturedesk.com)

Der Sänger der Südtiroler Volksmusikgruppe Kastelruther Spatzen, Norbert Rier, hat eine in Innsbruck durchgeführte Herzoperation gut überstanden. 

„Er ist auf dem Weg der Genesung und zeigt deutlich, wie stark er ist“, teilten die über die Südtiroler Grenzen hinaus erfolgreichen Kastelruther Spatzen auf ihrer Facebook-Seite mit.

Der 65-jährige Frontmann hatte zuvor einen leichten Schlaganfall erlitten, nun musste er eine 2017 eingesetzte Herzklappe austauschen lassen.

Sehen Sie hier das Posting der Kastelruther Spatzen:

Rier ist guter Dinge
„Die Operation ist sehr gut verlaufen, und er fühlt sich besser als nach der Operation im Jahr 2017“, berichtete sein Sohn Alexander Rier der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“ über den am vergangenen Donnerstag durchgeführten Eingriff. Wenn sich sein Gesundheitszustand wie erwartet weiter bessern werde, sei eine Verlegung nach Südtirol geplant.

Rier selbst zeigte sich in dem Facebook-Beitrag seiner Musikgruppe jedenfalls guter Dinge: Er lächelte mit nach oben gestrecktem Daumen in die Kamera.

Trotz seines Gesundheitszustands war der Kastelruther Spatz zuletzt noch auf der Bühne gestanden. Beim großen traditionellen „Spatzenfest“ Mitte Oktober „daheim“ in Kastelruth begeisterte er seine Fans.

