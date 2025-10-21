Wohnung verwüstet: Mann (22) von Bande überfallen

Bande versuchte Badezimmertür aufzubrechen

Was der junge Mann später schilderte, klingt wie aus einem Krimi: Er habe bereits geschlafen, als plötzlich vier unbekannte Männer gegen die Fenster schlugen. In Panik habe er sich ins Bad geflüchtet und die Tür verriegelt. Kurz darauf soll die Bande die Wohnungstür aufgebrochen haben – und versucht haben, das Badezimmer mit Gewalt zu stürmen. Als einer der Täter ein Messer durch den Türspalt stach, sei der 22-Jährige verletzt worden. Weil er stark blutete, habe er die Tür nicht länger halten können – worauf die Männer ihn zusammengeschlagen und Geld gefordert hätten.