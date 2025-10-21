Wohnung verwüstet: Mann (22) von Bande überfallen

Mitten in der Nacht wird ein 22-Jähriger aus dem Schlaf gerissen – fremde Männer hämmern gegen das Fenster. Aus Angst verbarrikadierte sich der Serbe im Bad. Kurz darauf drangen die Männer in die Wohnung ein, bedrohten und verletzten den Mann. Der Grund für den brutalen Überfall wirft Fragen auf …
Die Wohnung soll einem Schlachtfeld geglichen haben – überall war Blut: Als Wiener Polizisten in der Nacht auf Samstag nach Wien-Meidling gerufen wurden, weil Nachbarn die Schreie einer Frau gehört hatten, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Mitten im Chaos fanden die Beamten einen 22-Jährigen vor, der sich laut eigenen Angaben öfter in der Wohnung aufhielt – ein Bekannter der eigentlichen Mieterin.
Bande versuchte Badezimmertür aufzubrechen
Was der junge Mann später schilderte, klingt wie aus einem Krimi: Er habe bereits geschlafen, als plötzlich vier unbekannte Männer gegen die Fenster schlugen. In Panik habe er sich ins Bad geflüchtet und die Tür verriegelt. Kurz darauf soll die Bande die Wohnungstür aufgebrochen haben – und versucht haben, das Badezimmer mit Gewalt zu stürmen. Als einer der Täter ein Messer durch den Türspalt stach, sei der 22-Jährige verletzt worden. Weil er stark blutete, habe er die Tür nicht länger halten können – worauf die Männer ihn zusammengeschlagen und Geld gefordert hätten.
Brisant: Laut dem Verletzten habe sich auch seine Bekannte in der Wohnung befunden – und sei gemeinsam mit den vier Männern geflüchtet. Ob sie ihn in eine Falle gelockt habe, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.
Riesige Menge Suchtgift gefunden
Die Spurensicherung mit Polizeihund bestätigte: Das Blut stammt ausschließlich vom 22-Jährigen. Bei der Durchsuchung machten die Ermittlerinnen und Ermittler einen weiteren spektakulären Fund: In einer Stofftasche und in Stofftieren eingenäht wurden rund ein Kilogramm Kokain und 1,5 Kilogramm Heroin entdeckt und von den Einsatzkräften sichergestellt. Laut Polizei wird davon ausgegangen, dass der Serbe mit den aufgefundenen Drogen in Verbindung steht.
Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt – und gleich danach festgenommen. Auch die 31-jährige aus Österreich stammende Wohnungsbesitzerin wurde wenig später in der Wohnung angetroffen und festgenommen.
