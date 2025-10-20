Hält das Gesetz? | Für das Kopftuch

Für das Kopftuch. „Wut-Lehrerin“ Susanne Wiesinger hatte sich in der Vorwoche neuerlich zum Kopftuchverbot geäußert, sie schrieb, die Stimmung unter muslimischen Jugendlichen sei zurzeit äußerst aufgeheizt, die Lehrer bräuchten „Unterstützung von außerschulischen Stellen“. Dennoch sei sie für das Verbot. Wiesinger: „Zumindest in der Schule sollen Kinder vor frühkindlicher Sexualisierung geschützt und nicht in ehrbare und unehrenhafte Mädchen eingeteilt werden.“ Erwähnt hatte Wiesinger auch die ablehnende Haltung der sozialdemokratischen Lehrer, die heute auch Andreas Mölzer in seiner „Krone“-Kolumne thematisiert. Er schreibt: „Was haben Islamisten, die sozialdemokratischen Lehrervertreter in Wien und die evangelische Kirche gemeinsam? Sie alle sprechen sich entschieden gegen das Kopftuchverbot für muslimische Mädchen aus.“ Und das, wie Mölzer notiert, „nachdem die weit linksstehende Babler-SPÖ und mittlerweile sogar die Migranten-Lobbyisten in der grünen Parteiführung über ihren Schatten gesprungen sind und sich dem Gesetzesvorschlag der ÖVP-Frauenministerin Claudia Plakolm angeschlossen haben.“ Jaja, es sind schon selbstsame Allianzen, die sich hier im Kampf FÜR das Kopftuch bilden.