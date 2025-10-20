Wichtige Grundlage in dieser „Phase des Umbruchs“

Während 1954 noch um 4725 mehr Babys auf die Welt kamen, als Kärntner das Geistliche segneten, wurde 2024 ein Minus von 2235 verzeichnet. Zeitgleich werden die Kärntner älter. „Die Lebenserwartung wird erst seit 1970 erfasst. Sie ist seit damals bei Männern um 14 auf 79,6 Jahre, bei Frauen um zwölf auf 84,9 Jahre gestiegen“, erklärt Thomas Graf, Statistik-Leiter des Landes. „Auch das Durchschnittsalter ist stark gestiegen: zwischen 1951 und 2025 von 32 auf 46 Jahre.“