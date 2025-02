Hochwasser in Australien lockt Krokodile an

Die Behörden forderten die Anrainerinnen und Anrainer auf, besonders vorsichtig zu sein. Australien ist bekannt für seine gefährliche Tierwelt. „Wir erleben hier ein bedeutendes und lang anhaltendes Wetterereignis mit rekordverdächtigen Niederschlägen an vielen Orten“, sagte der Meteorologe Matthew Collopy. Mehrere Flüsse traten über die Ufer, das Wasser steigt weiter. In Townsville im Nordosten hat es innerhalb von drei Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr.