Skilehrer für China und ein Panda für Schönbrunn

1,3 Milliarden Euro Umsatz in drei Minuten

Daher ist es auch kein Zufall, dass beispielsweise die Österreichische Post auf der Importmesse vertreten ist, denn mit der neuen Plattform „Shöpping“ versucht man, am Internet-Boom mitzunaschen. Zum Potenzial Chinas auf diesem Gebiet: Am „Singles Day“, dem stärksten Einkaufstag, wurde heuer in den ersten drei Minuten ein Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt.