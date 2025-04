Betrüger schickte Frau (65) in sieben Bankfilialen

Opfer der Betrüger wurde eine 65 Jahre alte Frau. Sie bekam Mittwochmittag einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Bankangestellter vorstellte. „Er gab vor, dass jemand in ihrem Namen versucht habe, Geld von ihrem Konto abzuheben“, berichtete die Wiener Polizei am Freitag. Es werde deshalb ein Polizist anrufen, der sich um die Sicherung ihres Vermögens kümmern werde, so der Unbekannte weiter.