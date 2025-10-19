Tor und drei Assists! ÖFB-Stürmerin in Hochform

Eileen Campbell kommt kommende Woche mit viel Selbstvertrauen zum ÖFB-Team. Die Vorarlbergerin glänzte am Sonntag beim 5:0-Heimsieg von Union Berlin gegen RB Leipzig vor 7.771 Fans im Stadion An der Alten Försterei mit einem Tor, ihrem ersten in dieser Meisterschaftssaison, und drei Assists.
Die Berlinerinnen sind nach dem dritten Saisonsieg im siebenten Spiel Siebenter, Leipzig, wo Annabel Schasching als Kapitänin fungierte, liegt nur auf Position elf.
ÖFB-Legionärinen
Tabellenführer Bayern München verteidigte die Topposition, Katharina Naschenweng spielte beim Heim-5:1 gegen den 1. FC Köln als Linksverteidigerin durch. Sarah Zadrazil fehlte verletzt, Barbara Dunst befindet sich im Aufbautraining. Bei den zehntplatzierten Kölnerinnen standen Laura Feiersinger und Celina Degen in der Startelf.
El Sherif ohne Erfolgserlebnis
Kein Erfolgserlebnis gab es auch für Mariella El Sherif, die in Abwesenheit der verletzten Manuela Zinsberger wohl in den Nations-League-Partien gegen Tschechien am 24. und 28. Oktober Österreichs Tor hüten wird, und Abwehrspielerin Chiara d‘Angelo. Mit Werder Bremen setzte es ein 0:2 bei Eintracht Frankfurt.
