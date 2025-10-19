Tor und drei Assists! ÖFB-Stürmerin in Hochform

Eileen Campbell kommt kommende Woche mit viel Selbstvertrauen zum ÖFB-Team. Die Vorarlbergerin glänzte am Sonntag beim 5:0-Heimsieg von Union Berlin gegen RB Leipzig vor 7.771 Fans im Stadion An der Alten Försterei mit einem Tor, ihrem ersten in dieser Meisterschaftssaison, und drei Assists.