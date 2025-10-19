Vorteilswelt
Fatale Folgen

Mit frisiertem Scooter über rote Ampel gerast

Vorarlberg
19.10.2025 13:05
Die Polizei nahm den Scooter genauer unter die Lupe und stellte fest, dass die ...
Die Polizei nahm den Scooter genauer unter die Lupe und stellte fest, dass die Bauartgeschwindigkeit überschritten worden war.(Bild: sos)

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagvormittag in Feldkirch (Vorarlberg). Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer sauste bei Rotlicht über eine Kreuzung und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 28-Jährigen. Der Jüngere der beiden Männer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Um kurz nach 11 Uhr war der Pkw-Lenker auf der Hauptstraße im Feldkircher Stadtteil Gisingen unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung mit der Ketschelenstraße auf Grün schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich, wo er mit dem E-Scooter-Fahrer kollidierte.

Im Spital stationär aufgenommen
Der 17-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Diese waren allerdings so gravierend, dass er im Landeskrankenhaus Feldkirch stationär aufgenommen werden musste. 

Dem Burschen droht zudem weiteres Ungemach: Die Polizei nahm seinen Scooter genauer unter die Lupe und stellte fest, dass die Bauartgeschwindigkeit überschritten worden war. Die Beamten erstatteten Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.

Vorarlberg
