Mit frisiertem Scooter über rote Ampel gerast

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagvormittag in Feldkirch (Vorarlberg). Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer sauste bei Rotlicht über eine Kreuzung und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 28-Jährigen. Der Jüngere der beiden Männer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.