Mit frisiertem Scooter über rote Ampel gerast

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagvormittag in Feldkirch (Vorarlberg). Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer sauste bei Rotlicht über eine Kreuzung und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 28-Jährigen. Der Jüngere der beiden Männer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Um kurz nach 11 Uhr war der Pkw-Lenker auf der Hauptstraße im Feldkircher Stadtteil Gisingen unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung mit der Ketschelenstraße auf Grün schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich, wo er mit dem E-Scooter-Fahrer kollidierte.
Im Spital stationär aufgenommen
Der 17-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Diese waren allerdings so gravierend, dass er im Landeskrankenhaus Feldkirch stationär aufgenommen werden musste.
Dem Burschen droht zudem weiteres Ungemach: Die Polizei nahm seinen Scooter genauer unter die Lupe und stellte fest, dass die Bauartgeschwindigkeit überschritten worden war. Die Beamten erstatteten Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.
