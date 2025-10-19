Allerdings müssen noch winzige Details des Turniers endgültig geklärt werden, nachdem der US-Präsident in seiner gewohnt verbindlichen Art angedroht hat, unbequeme, weil von den Demokraten regierte Städte kurzerhand aus der Liste der Austragungsorte zu streichen. Das geht ihn zwar eigentlich nichts an, aber er hat einen prominenten Mitstreiter: „Dann würde ich Gianni anrufen, den phänomenalen Chef der FIFA, und ich würde sagen: ‘Lass es uns woanders hin verlegen.‘ Und er würde es machen“, so der POTUS. Wo die beiden das ausgeheckt haben, ist nicht bekannt, möglicherweise aber am Rande der Feierlichkeiten zur Unterzeichnung des Nahost-Friedensplans in Scharm el-Sheich, wo sich Infantino weltmännisch-selbstverständlich unter die zahlreichen Staats- und Regierungschefs gemischt hatte. Das ägyptische Blatt „Al-Masri al-Jum“ sah im Walliser den „seltsamsten Gast“ des Gipfels. Dem ist nichts hinzuzufügen.