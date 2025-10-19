„Verdoppelung stärkt Betriebe und den Standort“

Kleiner Wermutstropfen

Ein Wermutstropfen sei es allerdings, dass der Deckel für die förderbare Investitionssumme nicht – wie von der Wirtschaftskammer gefordert - auf zwei Millionen Euro angehoben wurde, so Kopf. Maximal können daher weiterhin Investitionen bis zu 1 Million Euro pro Jahr, aber mit den höheren Sätzen von 20 bzw. 22 Prozent geltend gemacht werden. Das ergibt eine Steuerersparnis von 46.000 statt bisher 23.000 Euro bzw. 50.600 statt bisher 34.500 Euro.