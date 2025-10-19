Wohnung nach Terrassenbrand nicht mehr zu benutzen

Bange Minuten mussten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Dornbirner Erlosenstraße in Vorarlberg am Samstag durchstehen. Als auf der Terrasse einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen war, musste das Haus evakuiert werden.
Die Feuerwehr, die kurz nach der Alarmierung zur Stelle war, sorgte dafür, dass alle Bewohner ihre Wohnungen verließen. Zeitgleich begannen die Florianijünger damit, den Brand zu bekämpfen. So wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht, ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert.
Der Schaden ist dennoch enorm: Eine Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Auch zwei direkt über dem Brandort befindliche Balkone sind aufgrund der Schäden nicht zu benutzen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
