Wohnung nach Terrassenbrand nicht mehr zu benutzen

Die Feuerwehr, die kurz nach der Alarmierung zur Stelle war, sorgte dafür, dass alle Bewohner ihre Wohnungen verließen. Zeitgleich begannen die Florianijünger damit, den Brand zu bekämpfen. So wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht, ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert.