Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für den Klimaschutz

Zadra fordert: „Bundesmittel für Radwege abholen!“

Vorarlberg
19.10.2025 16:25
Unter Schwarz-Grün wurden zahlreiche Radwege gebaut.
Unter Schwarz-Grün wurden zahlreiche Radwege gebaut.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Rund 83 Millionen Euro stellt der Bund derzeit für klimafreundliche Mobilitätsprojekte wie Radwege, Radschnellverbindungen und Fußwege bereit. Daniel Zadra, Mobilitätssprecher der Grünen im Vorarlberger Landtag, sieht darin die Chance, auch geplante Projekte im Ländle zu beschleunigen. 

0 Kommentare

„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, meint Zadra, nachdem der zuständige FPÖ-Landesrat Christof Bitschi (FPÖ) immer wieder auf die fehlenden Bundesmittel verwiesen hat. „Jetzt sind die gewünschten Gelder da. Wer es mit klimafreundlicher Mobilität ernst meint, darf keine Zeit mehr verlieren. Denn es gilt das Prinzip: first come, first serve“, erläutert der ehemalige Mobilitätslandesrat Zadra. Wenn Landesrat Bitschi zögere, schaut Vorarlberg durch die Finger – und lasse Fördergelder liegen.

Rad- und Fußwege für zukunftsfähige Mobilität
Der Ausbau der Radinfrastruktur bringt nach Angaben der Grünen mehrfachen Nutzen: Radverkehr schützt das Klima, entlastet die Straßen und die Geldbörsen der Menschen. Deshalb ist für den Chef der Vorarlberger Grünen auch eines klar: „Statt hunderte Millionen in die überdimensionierte Tunnelspinne in Feldkirch zu stecken, soll die schwarz-blaue Landesregierung in leistbare, gesunde und zukunftsfähige Mobilität investieren.“ Mobilitätssprecher der Grünen verweist auf Bundesmittel

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol bedeckt
Bludenz
3° / 15°
Symbol bedeckt
Dornbirn
5° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
3° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.367 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.575 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Vorarlberg
Für den Klimaschutz
Zadra fordert: „Bundesmittel für Radwege abholen!“
Nach Gadou-Ausschluss
SCR Altach holt einen Punkt gegen zehn Salzburger
Balkone beschädigt
Wohnung nach Terrassenbrand nicht mehr zu benutzen
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Herr hofft auf Comeback auf Lieblingsstrecke
Fatale Folgen
Mit frisiertem Scooter über rote Ampel gerast
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf