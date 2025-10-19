Zadra fordert: „Bundesmittel für Radwege abholen!“

„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, meint Zadra, nachdem der zuständige FPÖ-Landesrat Christof Bitschi (FPÖ) immer wieder auf die fehlenden Bundesmittel verwiesen hat. „Jetzt sind die gewünschten Gelder da. Wer es mit klimafreundlicher Mobilität ernst meint, darf keine Zeit mehr verlieren. Denn es gilt das Prinzip: first come, first serve“, erläutert der ehemalige Mobilitätslandesrat Zadra. Wenn Landesrat Bitschi zögere, schaut Vorarlberg durch die Finger – und lasse Fördergelder liegen.