Skandal im Louvre: Mann warf Torte auf Mona Lisa!

Die aufsehenerregendste Episode geht jedoch auf das Jahr 1911 zurück, als es einem italienischen Einwanderer in Frankreich, Vincenzo Peruggia, gelang, das Gemälde zu stehlen, indem er es unter seiner Jacke versteckte und nach Italien zurückbrachte. Peruggia wurde verhaftet, als er versuchte, die Mona Lisa an einen Antiquitätenhändler in Florenz weiterzuverkaufen.