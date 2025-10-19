Salzburg-Coach hadert: „Immer wieder diese Fehler“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Für den neutralen Zuschauer war es ein wahnsinnig spannendes Spiel, in dem alles dabei war. Es ist hin und her gegangen, gutes Tempo – es war Werbung für den österreichischen Fußball. Wir sind gut reingestartet, haben verdient das 1:0 gemacht. Dann hat die Intensität gefehlt, Blau-Weiß hat das auch sehr gut gemacht. Wir sind glücklich in die Halbzeit reingekommen, sind dann sehr gut rausgekommen, nachdem wir Sachen adaptiert haben. Nach dem 3:1 sind wir etwas zu passiv geworden. Blau-Weiß ist wieder aufgekommen. Sie hätten einen Punkt verdient gehabt. Aber ich habe Spieler in meiner Mannschaft, die nie aufgeben, immer an den Sieg glauben und eine brutale Siegermentalität in den letzten Jahren entwickelt haben. Bei Christensen war es ein muskuläres Problem, es war nicht möglich, dass er weiterspielt. Ich hoffe, dass er bis Donnerstag wieder fit ist. Aber Matteo (Bignetti) hat das auch sehr gut gemacht.“