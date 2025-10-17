Grödiger Heim-6:0 nahm Druck vom Trainer

Die 12. Runde der Salzburger Liga begann, wie es heuer standesgemäß ist – mit einem Führungswechsel. Zuletzt bereits in der Gerüchteküche bestätigt und dann wieder zurückgenommen worden war ein Trainerwechsel bei Grödig. Das übernachtet nach dem 6:0 gegen Straßwalchen auf Rang eins.
Kurios, aber doch: Nach dem 0:1 in Bürmoos vergangenen Sonntag soll Grödig-Coach Arsim Deliu erst des Amtes enthoben worden sein, nur um am selben Tag doch bestätigt zu werden. Zumindest wollte es die Gerüchteküche so. Dabei handelt es sich um Informationen, die dem Betroffenen nach der Torgala am Freitag offiziell neu waren: „Alle Medien waren da. Ich habe mich schon gewundert, was los war“, grinste er. Seinen Abgang, der Dauerthema ist, wollte der Liga-Rekordtrainer seit Wiedereinführung des Salzburger Liga-Formats 2010 nicht groß kommentieren: „Am Dienstag teilte mir Klubchef Haas mit, dass alles in Ordnung sei und es weiter geht.“ Nachsatz: „Wichtig ist, dass wir jetzt weiter fleißig punkten. Dann kehrt auch wieder Ruhe ein.“
Tickets für Bundesliga-Hit als Lohn
Ablenkung gibt’s für Deliu jedenfalls genug: „Ich habe meinem Ex-Spieler Manuel Krainz Karten fürs Spiel Bayern gegen Dortmund gekauft. Das schauen wir uns am Wochenende an.“ Ergebnis-Tipp des eingefleischten Borussen: „Ein klassisches 2:2!“
Konnte Straßwalchen indes egal sein. Dort haderte Coach Bernhard Huber-Rieder mit dem Ausfall von Kriechbaum. Was erst nicht allzu wild aussah, endete in einer Fahrt mit der Rettung: „Schulterluxation. Der Herbst ist vorbei für ihn.“
Sie haben 30 Minuten einen guten Job gemacht. Der Sieg ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen.
Grödig-Coach Arsim Deliu über das 6:0 gegen Straßwalchen
Dass Grödig auf Rang eins übernachtet, ist auch Bürmoos zu verdanken. Die Jovic-Boys siegten beim dezimierten SAK, wo dafür Lürzer zurückkehrte, mit 1:0. Das Tor des Tages gelang Jung per Kopf nach sehenswerter Flanke von Peterka. „Jetzt wäre es wichtig, gegen die Nachzügler dieselbe Einstellung an den Tag zu legen“, fand Bürmoos-Oberhaupt Robert Eckschlager. Vater des Sieges waren neben dem Goldtorschützen auch Goalie O‘Connor, der abermals hexte, und das Torgestänge, das gleich dreimal rettete. „Aber sie waren vor der Pause in allen Belangen überlegen“, hielt SAK-Coach Florian Königseder kritisch fest. Dass etwa Kapitän Raischl berufsbedingt fehlte und Ötztürk gesperrt war, durfte keine Ausrede sein.
Lazarett-Klubs verloren im Gleichschritt 1:3
Wegen Personalmangels verpflichtete Puch zuletzt mit Ramadan (ASV) und Arifi (Austria) zwei Jugendspieler, um genügend Akteure fürs wichtige Match gegen Neumarkt zu haben. „Wir haben den Start verschlafen. Sie haben uns dominiert, aber Torwart Saller hat uns im Spiel gehalten“, hielt Gäste-Trainer Stanislav Stevic fest. Der Sieger hieß letztlich Neumarkt, weil Atiabou („seine beste Saisonleistung“) nach Zivkovic‘ Führungstor zweimal traf. Am Ende gelang just Arifi das Ehrentor – 1:3.
Das Spiel Schwarzach gegen Puch wird einen Sieger haben.
Puch-Trainer Daniel Buhacek blickt in die Glaskugel
Mit identischem Ergebnis fuhr Schwarzach aus Eugendorf heim. „Bei einem 19-Mann-Kader neun Ausfälle zu verdauen, ist schwierig“, begründete Trainer Mario Krimbacher. Granegger fiel beim Aufwärmen aus, später auch noch Gaßner. So kam Ersatz-Goalie Krallinger im rechten Mittelfeld zum Einsatz – und erzielte das Ehrentor der Gäste! Am Sieg gab es allerdings nichts zu rütteln: „Wenn wir höher gewinnen, kann sich keiner beschweren. Das ist gar nicht despektierlich gemeint“, fand Eugendorfs Sportvorstand Ivan Pecaranin. Passend zur Pucher und Schwarzacher Not steht kommende Woche das direkte Duell an. „Dieses Spiel wird einen Sieger haben“, prognostizierte Puch-Coach Daniel Buhacek.
