Grödiger Heim-6:0 nahm Druck vom Trainer

Kurios, aber doch: Nach dem 0:1 in Bürmoos vergangenen Sonntag soll Grödig-Coach Arsim Deliu erst des Amtes enthoben worden sein, nur um am selben Tag doch bestätigt zu werden. Zumindest wollte es die Gerüchteküche so. Dabei handelt es sich um Informationen, die dem Betroffenen nach der Torgala am Freitag offiziell neu waren: „Alle Medien waren da. Ich habe mich schon gewundert, was los war“, grinste er. Seinen Abgang, der Dauerthema ist, wollte der Liga-Rekordtrainer seit Wiedereinführung des Salzburger Liga-Formats 2010 nicht groß kommentieren: „Am Dienstag teilte mir Klubchef Haas mit, dass alles in Ordnung sei und es weiter geht.“ Nachsatz: „Wichtig ist, dass wir jetzt weiter fleißig punkten. Dann kehrt auch wieder Ruhe ein.“