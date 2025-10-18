Wie traurig! | Wie wahr!

Wie traurig! „Europa hat seine historische globale Rolle abgegeben. Es beschäftigt sich mit seinen eigenen Krisen, mit seiner nicht mehr funktionierenden Wirtschaft, mit seinen Budgetkrisen.“ Es ist ein aufsehenerregendes, ein hartes Urteil über die EU und Europa, das unser erfahrener Außenpolitikexperte Kurt Seinitz in der Samstag-Ausgabe der „Krone“ getroffen hat. Niemand habe Europa gezwungen, erfolglos zu werden, es habe den Niedergang selbst gewählt, findet unser Kenner, der auch daran erinnert, dass Europa anstelle eines notwendigen Schulterschlusses zur wirtschaftlichen Aufholjagd über politische Eingriffe in das Alltagsleben der Bürger streitet. Ja, wir haben es so wie viele unserer Leser kritisiert: Brüssel nimmt sich statt der großen Fragen lieber solch schwachsinniger Randthemen wie des Verbots von Bezeichnungen wie Sojaschnitzel, Tofu-Wurst oder Veggie-Burger an. Wie traurig!