Alkolenker schleudert Mutter und Kind in Graben

Mutter hielt Kind an der Hand

Die Mutter hatte ihr Kind auf dem Weg nach Kautzen an der Hand gehalten, als der 31-jährige einheimische Autofahrer in der gleichen Richtung unterwegs war und die Fußgänger erfasste. Die wohl Schwerverletzte kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn.