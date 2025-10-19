Vorteilswelt
Drama in NÖ

Alkolenker schleudert Mutter und Kind in Graben

Niederösterreich
19.10.2025 11:24
(Bild: Birbaumer Christof)

Ein Alkolenker hat am Samstagabend in Kautzen (Bezirk Waidhofen an der Thaya) eine 38-Jährige Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter, die am rechten Fahrbahnrand spazierten, erfasst und in den Straßengraben geschleudert.

0 Kommentare

Die Frau dürfte schwer verletzt sein, die Sechsjährige und eine gleichaltrige Freundin kamen ohne Blessuren davon. Der 31-jährige Lenker war laut Auskunft der Polizei stark alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Mutter hielt Kind an der Hand
Die Mutter hatte ihr Kind auf dem Weg nach Kautzen an der Hand gehalten, als der 31-jährige einheimische Autofahrer in der gleichen Richtung unterwegs war und die Fußgänger erfasste. Die wohl Schwerverletzte kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn.

Der Alkolenker wurde sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Niederösterreich

