Neue Leitung für Landes-Propagandadienst fix

Seit dem Abgang von Franz Wieser als Chef des Landes-Medienzentrums Ende August hatte der Propaganda-Dienst der Landesregierung nur eine interimistische Leitung. Das ändert sich jetzt wieder. Aus dem Hearing ging nach „Krone“-Infos Heidi Huber, die ehemalige Lokalchefin der „Salzburger Nachrichten“ als bestgereihte hervor. Huber hat das Unternehmen bereits vor dem Hearing für das Landes-Medienzentrum verlassen.