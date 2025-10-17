Neue Leitung für Landes-Propagandadienst fix

Das Landes-Medienzentrum in Salzburg hat wieder eine Führung. Wie von der „Krone“ bereits im September berichtet hat ein langjähriges Redaktionsmitglied der „Salzburger Nachrichten“ im Hearing das Rennen gemacht: Heidi Huber.
Seit dem Abgang von Franz Wieser als Chef des Landes-Medienzentrums Ende August hatte der Propaganda-Dienst der Landesregierung nur eine interimistische Leitung. Das ändert sich jetzt wieder. Aus dem Hearing ging nach „Krone“-Infos Heidi Huber, die ehemalige Lokalchefin der „Salzburger Nachrichten“ als bestgereihte hervor. Huber hat das Unternehmen bereits vor dem Hearing für das Landes-Medienzentrum verlassen.
Für den Posten gab es 31 Bewerbungen. Die Abteilung stand zuletzt in der Kritik, unter anderem vonseiten des Landes-Rechnungshofs.
