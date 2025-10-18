Jungbullen sind in der 2. Liga auf Rekordkurs

Liefering ist in der 2. Liga seit acht Spielen unbesiegt. Siebenmal davon spielten die Jungbullen aber remis. So viele Unentschieden in den ersten zehn Runden ist rekordverdächtig.
Bei Liefering ist ein Blick auf die Zahlen und Fakten dieser Saison Ansichtssache. Zehn Punkte nach neun Spielen, Tabellenplatz elf, erst einmal gewonnen – das alles klingt sehr negativ. Jedoch könnte man auch sagen: Liefering hat seit dem 0:4-Debakel in Runde eins gegen Austria Lustenau nicht mehr verloren, ist seit acht Spielen unbesiegt. „Wir haben innerhalb eines Spiels zu viele Schwankungen, uns fehlt die Konstanz“, weiß Trainer Daniel Beichler, der gleichzeitig froh ist, dass sein Team schwer zu schlagen ist.
Beim 2:2 in Amstetten vor der Länderspielpause holte Liefering das siebente Remis im neunten Spiel. Nach 0:2 bewies die Truppe von Trainer Daniel Beichler Moral und glich aus. Kapitän Phillip Verhounig hatte kurz vor Schluss per Elfmeter sogar noch das 3:2 am Fuß, vergab aber. Womit es wieder nur ein Punkt wurde.
Auswärts beim FAC
Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Damit liegt der Kooperationsverein von RB Salzburg auf Rekordkurs. Kein Zweitligaklub hatte zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Unentschieden am Konto. Nur St. Pölten, Gerasdorf und Kapfenberg hatten vor mehreren Jahrzehnten ebenfalls sieben Remis nach neun Spieltagen. Damit steht fest: Remisieren die Jungbullen auch Samstag (14.30) beim FAC, wäre es die achte Punkteteilung im zehnten Spiel – ein neuer Zweitligarekord an Unentschieden. Daran will Beichler aber nicht denken, sondern das Gesicht aus Hälfte zwei gegen Amstetten sehen. „In dieser Liga ist – bis auf St. Pölten – alles sehr eng beeinander“, sagt der Steirer.
