Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So viele Unentschieden

Jungbullen sind in der 2. Liga auf Rekordkurs

Salzburg
18.10.2025 09:30
Auch vor der Länderspielpause spielte Liefering in Amstetten remis.
Auch vor der Länderspielpause spielte Liefering in Amstetten remis.(Bild: GEPA)

Liefering ist in der 2. Liga seit acht Spielen unbesiegt. Siebenmal davon spielten die Jungbullen aber remis. So viele Unentschieden in den ersten zehn Runden ist rekordverdächtig.

0 Kommentare

Bei Liefering ist ein Blick auf die Zahlen und Fakten dieser Saison Ansichtssache. Zehn Punkte nach neun Spielen, Tabellenplatz elf, erst einmal gewonnen – das alles klingt sehr negativ. Jedoch könnte man auch sagen: Liefering hat seit dem 0:4-Debakel in Runde eins gegen Austria Lustenau nicht mehr verloren, ist seit acht Spielen unbesiegt. „Wir haben innerhalb eines Spiels zu viele Schwankungen, uns fehlt die Konstanz“, weiß Trainer Daniel Beichler, der gleichzeitig froh ist, dass sein Team schwer zu schlagen ist.

Beim 2:2 in Amstetten vor der Länderspielpause holte Liefering das siebente Remis im neunten Spiel. Nach 0:2 bewies die Truppe von Trainer Daniel Beichler Moral und glich aus. Kapitän Phillip Verhounig hatte kurz vor Schluss per Elfmeter sogar noch das 3:2 am Fuß, vergab aber. Womit es wieder nur ein Punkt wurde.

Lesen Sie auch:
Greta Spinn (2. von links) traf per Kopf zum 2:1.
Frauen Bundesliga
Salzburg Frauen holen vor Pause 2:1-Sieg
17.10.2025
Rückschlag erlitten
Er bleibt der Pechvogel bei Red Bull Salzburg
17.10.2025

Auswärts beim FAC
Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Damit liegt der Kooperationsverein von RB Salzburg auf Rekordkurs. Kein Zweitligaklub hatte zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Unentschieden am Konto. Nur St. Pölten, Gerasdorf und Kapfenberg hatten vor mehreren Jahrzehnten ebenfalls sieben Remis nach neun Spieltagen. Damit steht fest: Remisieren die Jungbullen auch Samstag (14.30) beim FAC, wäre es die achte Punkteteilung im zehnten Spiel – ein neuer Zweitligarekord an Unentschieden. Daran will Beichler aber nicht denken, sondern das Gesicht aus Hälfte zwei gegen Amstetten sehen. „In dieser Liga ist – bis auf St. Pölten – alles sehr eng beeinander“, sagt der Steirer.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.694 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
93.410 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
92.738 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf