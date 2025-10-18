Jungbullen sind in der 2. Liga auf Rekordkurs

Auswärts beim FAC

Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Damit liegt der Kooperationsverein von RB Salzburg auf Rekordkurs. Kein Zweitligaklub hatte zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Unentschieden am Konto. Nur St. Pölten, Gerasdorf und Kapfenberg hatten vor mehreren Jahrzehnten ebenfalls sieben Remis nach neun Spieltagen. Damit steht fest: Remisieren die Jungbullen auch Samstag (14.30) beim FAC, wäre es die achte Punkteteilung im zehnten Spiel – ein neuer Zweitligarekord an Unentschieden. Daran will Beichler aber nicht denken, sondern das Gesicht aus Hälfte zwei gegen Amstetten sehen. „In dieser Liga ist – bis auf St. Pölten – alles sehr eng beeinander“, sagt der Steirer.