Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gründet Unternehmen

ÖVP-Klubchef Mayer macht sich selbstständig

Salzburg
16.10.2025 12:48
ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer macht sich selbstständig.
ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer macht sich selbstständig.(Bild: Tröster Andreas)

Wolfgang Mayer, Klubobmann der Salzburger ÖVP im Landtag, sucht sich ein Standbein außerhalb der Politik. Gemeinsam mit der Salzburger Werbeagentur Blümke Blümke Wagenhöfer gründet er eine Kommunikationsagentur.

0 Kommentare

Das neue Unternehmen von ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer und Blümke Blümke Wagenhofer wird eine PR-Agentur und bbwm Public Relations GmbH heißen. Mayer war lange Geschäftsführer der Salzburger ÖVP, sitzt seit 2013 im Landtag und ist seit 2021 Klubobmann der ÖVP. Er war ein enger Mitarbeiter von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die neue Agentur will sich auf den PR-Bereich konzentrieren. „Von der langfristigen Entwicklung strategischer Kommunikation bis hin zum Troubleshooting bei Krisen“, wie Thomas Blümke, Geschäftsführer von Blümke Blümke Wagenhofer sagt.

Lesen Sie auch:
Dietmar Otti, Global Head of Media bei Red Bull
Neue Gesichter
Servus Media baut Personal ab und startet neu
15.10.2025

Mayer betont, dass das Unternehmen keine öffentlichen Aufträge annehmen werde. Zumindest, solange er Klubobmann ist und danach für eine „angemessene“ Cooling-Off-Phase, wie Mayer betont. Die Vorgangsweise sei mit Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler akkordiert. Bis 2028 will Mayer noch Klubobmann bleiben. Ob er danach noch einmal für den Landtag kandidiere sei noch offen, sagte Mayer zur „Krone“. Am neuen Unternehmen hält Mayer 74,9 Prozent, die Werbeagentur 25,1 Prozent.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.120 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
230.387 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.838 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf