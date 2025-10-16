ÖVP-Klubchef Mayer macht sich selbstständig

Wolfgang Mayer, Klubobmann der Salzburger ÖVP im Landtag, sucht sich ein Standbein außerhalb der Politik. Gemeinsam mit der Salzburger Werbeagentur Blümke Blümke Wagenhöfer gründet er eine Kommunikationsagentur.
Das neue Unternehmen von ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer und Blümke Blümke Wagenhofer wird eine PR-Agentur und bbwm Public Relations GmbH heißen. Mayer war lange Geschäftsführer der Salzburger ÖVP, sitzt seit 2013 im Landtag und ist seit 2021 Klubobmann der ÖVP. Er war ein enger Mitarbeiter von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
Die neue Agentur will sich auf den PR-Bereich konzentrieren. „Von der langfristigen Entwicklung strategischer Kommunikation bis hin zum Troubleshooting bei Krisen“, wie Thomas Blümke, Geschäftsführer von Blümke Blümke Wagenhofer sagt.
Mayer betont, dass das Unternehmen keine öffentlichen Aufträge annehmen werde. Zumindest, solange er Klubobmann ist und danach für eine „angemessene“ Cooling-Off-Phase, wie Mayer betont. Die Vorgangsweise sei mit Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler akkordiert. Bis 2028 will Mayer noch Klubobmann bleiben. Ob er danach noch einmal für den Landtag kandidiere sei noch offen, sagte Mayer zur „Krone“. Am neuen Unternehmen hält Mayer 74,9 Prozent, die Werbeagentur 25,1 Prozent.
