ÖVP-Klubchef Mayer macht sich selbstständig

Das neue Unternehmen von ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer und Blümke Blümke Wagenhofer wird eine PR-Agentur und bbwm Public Relations GmbH heißen. Mayer war lange Geschäftsführer der Salzburger ÖVP, sitzt seit 2013 im Landtag und ist seit 2021 Klubobmann der ÖVP. Er war ein enger Mitarbeiter von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die neue Agentur will sich auf den PR-Bereich konzentrieren. „Von der langfristigen Entwicklung strategischer Kommunikation bis hin zum Troubleshooting bei Krisen“, wie Thomas Blümke, Geschäftsführer von Blümke Blümke Wagenhofer sagt.