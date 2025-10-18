Vorteilswelt
Kärnter Linien vor Ort

Am Markt zum neuen Lavanttaler Busnetz informieren

Kärnten
18.10.2025 05:00
Die Vertreter der Kärntner Linien informieren am Kolomonimarkt.
Die Vertreter der Kärntner Linien informieren am Kolomonimarkt.

Ab Mitte Dezember bekommt das Lavanttal bessere Busverbindungen. Vertreter der Kärntner Linien informieren heute noch vor Ort am Kolomonimarkt.

Mit 14. Dezember werden die Busverbindungen der Kärntner Linien im Lavanttal angepasst. Sie hören davon zum ersten Mal oder haben Fragen dazu? Es ist noch nicht zu spät, um beim Infostand der Kärntner Linien am Wolfsberger Kolomonimarkt vorbeizuschauen. Heute warten dort nämlich den ganzen Tag Vertreter der Kärntner Linien auf Sie und stehen bei Fragen rund um die neuen Fahrplanänderungen zur Verfügung.

Regionale Verbindungen zum Bahnhof
Denn mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wird nicht nur die Zugverbindung nach Graz schneller sondern auch die nach Klagenfurt. Und auch die Busverbindungen zur zukünftigen Drehscheibe, dem St. Pauler Bahnhof, werden sich erheblich verbessern. Jede Stunde soll somit jeder die Möglichkeit haben mit dem öffentlichen Verkehr von unterschielichen Regionen aus zum St. Pauler Bahnhof zu gelangen. Rechtzeitig soll es von dort aus weiter zu den den Anschlusszügen in beide Richtungen, entweder Graz oder Klagenfurt, gehen.

Das neue Bus- und Bahnnetz wird präsentiert.
Das neue Bus- und Bahnnetz wird präsentiert.
Gleich am Eingang des Markgeländes ist der Infopoint.
Gleich am Eingang des Markgeländes ist der Infopoint.

„Eine weitere Neuerung, die wir haben ist der Rex 1 der am Wolsberger Bahnhof startet, mitunter in Klagenfurt hält und bis nach Villach ohne umsteigen fährt“, informiert Roland Fercher, Leiter des Kundenservice vom Kärntner Verkehrsbund. In nur 40 Minuten verspricht die Zugverbindung in Klagenfurt zu sein. Weitere Informationen dazu gibt es bereits online.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Kärnten

