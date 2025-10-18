Am Markt zum neuen Lavanttaler Busnetz informieren

Regionale Verbindungen zum Bahnhof

Denn mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wird nicht nur die Zugverbindung nach Graz schneller sondern auch die nach Klagenfurt. Und auch die Busverbindungen zur zukünftigen Drehscheibe, dem St. Pauler Bahnhof, werden sich erheblich verbessern. Jede Stunde soll somit jeder die Möglichkeit haben mit dem öffentlichen Verkehr von unterschielichen Regionen aus zum St. Pauler Bahnhof zu gelangen. Rechtzeitig soll es von dort aus weiter zu den den Anschlusszügen in beide Richtungen, entweder Graz oder Klagenfurt, gehen.