Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Bablers Rabattmarkerln | Bablers Schmerzgrenze

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Eva Manhart)

Bablers Rabattmarkerln. Es ist ein langes Interview, das Michael Pommer für die heutige „Krone“ mit SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler geführt hat. Mein Tipp: Lesen Sie es sich durch. Und zwar bis zum Ende. So viel kann ich versprechen: Sie finden interessante Fragen und – naja – interessante Antworten. Da erinnert Pommer Babler etwa an seinen Brief an die Österreicher im Wahlkampf des Vorjahres, wo er versprochen hat, „mit der SPÖ wird es keine Pensionskürzungen geben“. Ob er sich für dieses gebrochene Versprechen denn schon bei den Pensionisten entschuldigt habe, will unser Interviewer wissen. Bablers Gegenfrage: „Weil ich nicht die absoluten Mehrheit bekommen habe?“ Pommers Replik: „Weil Sie Pensionen gekürzt haben.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs möchte er vom obersten Sozialdemokraten auch in der Diskussion um die Bekämpfung der hohen Lebensmittelpreise unter anderem wissen, ob er Rabattmarkerln klebe – nein, tut er nicht. Und was kostet sein Wochenendeinkauf? Stolze 180 bis 200 Euro! Viel weniger konkret werden die Antworten, wenn es um politische Maßnahmen gegen die hohen Lebensmittelpreise geht. Da spricht Babler von der künftigen „Preiskommission“, von der er aber noch nichts Genaues verraten will oder kann. Da darf man bei der weiteren Lektüre des Interviews gespannt sein, ob er bei Fragen rund um die schlechten Umfragewerte der SPÖ konkreter wird.

0 Kommentare

Bablers Schmerzgrenze. Wo denn seine Schmerzgrenze sei angesichts von Umfragen, in denen die SPÖ auf 18 bzw. 17 Prozent rutscht, wo die stolze Sozialdemokratie zur Kleinpartei verkommt und Parteichef Babler bei der fiktiven Kanzlerfrage gar nur auf magere 11 Prozent kommt, wird der Vizekanzler im Interview gefragt. Natürlich seien „Umfragen mit solchen Zahlen nicht sehr zufriedenstellend“, antwortet Babler. Er sei aber nicht in die Politik gegangen, „um einen Umfrage-Wettbewerb zu gewinnen“. Der Vizekanzler im Wortlaut: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Land in eine positive Richtung drehen können.“ Damit gibt sich Michael Pommer aber nicht zufrieden. Er fragt: „Sie erfahren viel Kritik, auch aus der eigenen Partei. Die Umfragewerte fallen und fallen, Erfolge sind überschaubar. Wenn Sie am Abend nach Hause kommen und Ihre Frau fragt: Wie war dein Tag? Was antworten Sie ihr?“ Bablers Antwort: „Wir sind heute wieder ein Stück vorwärts gegangen. Ich bin überzeugt, das Land wird besser. Für das arbeite ich jeden Tag.“ Träumerei? Realitätsverlust? Oder doch purer Idealismus?

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Prinz Andrew hat überraschend alle seine königlichen Titel niedergelegt.
Tiefpunkt in Skandal
Prinz Andrew verzichtet auf alle königlichen Titel
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag bei ihrem Treffen ...
Treffen mit Selenskyj
Trump will Krieg ohne Tomahwak-Lieferung beenden
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Krone Plus Logo
SPÖ-Vizekanzler
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Mehrere Frauen betäubt
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
Uli Hoeneß
Last für FC Bayern?
Hoeneß schießt gegen Kritiker: „Dann gehe ich …“
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.691 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
90.243 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
88.898 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Treffen mit Selenskyj
Trump will Krieg ohne Tomahwak-Lieferung beenden
Kritik an SPÖ und FPÖ
ÖVP-Geburtstagsparty mit Wahlkampfcharakter
Strengere Kriterien
Reparaturbonus wird zu „Geräte-Retter-Prämie“
Rauswurf von Fraktion
Vilimsky: Fico-Partei „würde gut zu uns passen“
Krone Plus Logo
Drohnen im Visier
Angriffe aus der Luft: Kärntner Heer rüstet auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf