Bablers Rabattmarkerln | Bablers Schmerzgrenze

Bablers Rabattmarkerln. Es ist ein langes Interview, das Michael Pommer für die heutige „Krone“ mit SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler geführt hat. Mein Tipp: Lesen Sie es sich durch. Und zwar bis zum Ende. So viel kann ich versprechen: Sie finden interessante Fragen und – naja – interessante Antworten. Da erinnert Pommer Babler etwa an seinen Brief an die Österreicher im Wahlkampf des Vorjahres, wo er versprochen hat, „mit der SPÖ wird es keine Pensionskürzungen geben“. Ob er sich für dieses gebrochene Versprechen denn schon bei den Pensionisten entschuldigt habe, will unser Interviewer wissen. Bablers Gegenfrage: „Weil ich nicht die absoluten Mehrheit bekommen habe?“ Pommers Replik: „Weil Sie Pensionen gekürzt haben.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs möchte er vom obersten Sozialdemokraten auch in der Diskussion um die Bekämpfung der hohen Lebensmittelpreise unter anderem wissen, ob er Rabattmarkerln klebe – nein, tut er nicht. Und was kostet sein Wochenendeinkauf? Stolze 180 bis 200 Euro! Viel weniger konkret werden die Antworten, wenn es um politische Maßnahmen gegen die hohen Lebensmittelpreise geht. Da spricht Babler von der künftigen „Preiskommission“, von der er aber noch nichts Genaues verraten will oder kann. Da darf man bei der weiteren Lektüre des Interviews gespannt sein, ob er bei Fragen rund um die schlechten Umfragewerte der SPÖ konkreter wird.