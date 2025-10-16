Hamas schwört Vergeltung – Abkommen auf der Kippe

Sinwar war im Vorjahr bei einem Einsatz der israelischen Armee im Gazastreifen getötet worden. Der ehemalige Hamas-Chef galt als Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 als Geiseln verschleppt wurden. Die Attacke löste den Gaza-Krieg aus, in dessen Verlauf nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde fast 68.000 Menschen getötet und über 170.000 verletzt wurden. Große Teile des Gazastreifens liegen weiterhin in Trümmern.