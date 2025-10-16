Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe kochen hoch

Hamas schwört Vergeltung – Abkommen auf der Kippe

Außenpolitik
16.10.2025 12:50
In einer weiteren Phase des Gaza-Deals soll auch die Hamas entwaffnet werden – aktuelle Aussagen ...
In einer weiteren Phase des Gaza-Deals soll auch die Hamas entwaffnet werden – aktuelle Aussagen der Terrororganisation lassen aber an der Umsetzbarkeit zweifeln.(Bild: AFP/Omar AL-QATTAA)

Ein Jahr nach der Tötung ihres Anführers Yahya al-Sinwar hat die Hamas angekündigt, den bewaffneten Kampf gegen Israel fortzusetzen. In einer Erklärung bezeichnete die islamistische Organisation Sinwar als „Märtyrer“ und versprach, „die Flamme des Widerstands nicht erlöschen zu lassen“. Die Ankündigung erfolgte trotz der derzeit geltenden Waffenruhe, die Teil eines internationalen Abkommens zur Beendigung des Gaza-Kriegs ist.

0 Kommentare

Sinwar war im Vorjahr bei einem Einsatz der israelischen Armee im Gazastreifen getötet worden. Der ehemalige Hamas-Chef galt als Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 als Geiseln verschleppt wurden. Die Attacke löste den Gaza-Krieg aus, in dessen Verlauf nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde fast 68.000 Menschen getötet und über 170.000 verletzt wurden. Große Teile des Gazastreifens liegen weiterhin in Trümmern.

Hamas will Islamischen Staat
In der Stellungnahme zum Jahrestag erklärte die Hamas, das „Blut der gefallenen Führer“ stärke den Weg des Widerstands. Sie bekräftigte ihr Ziel, Israel zu zerstören und einen islamischen Staat auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina zu errichten – und lehnt damit weiterhin eine Zwei-Staaten-Lösung ab.

Die Infografik zeigt den Stand der Geiselnahmen durch die Hamas, Stand 16. Oktober 2025. Von 251 entführten Geiseln wurden 148 bereits vor der Waffenruhe lebend freigelassen und 59 tot übergeben. Beim Waffenruhe-Abkommen waren 48 Geiseln noch in Gaza, davon wurden 20 lebend freigelassen, 9 tot übergeben und 19 sind noch tot in Gaza. Quelle: APA.

Berichte über Drohnenangriff auf Gazastreifen
Währenddessen bleibt die Lage im Gazastreifen angespannt. Nach Angaben palästinensischer Stellen wurden bei einem israelischen Drohnenangriff nahe Khan Younis mindestens zwei Menschen getötet. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, man prüfe die Berichte.

Auch das Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas steht auf der Kippe. Israel drohte der Organisation mit einer Wiederaufnahme der Kämpfe, sollte sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Waffenruhe bröckelt bereits
Verteidigungsminister Israel Katz verwies auf die vereinbarte Entwaffnung der Hamas und die Übergabe aller lebenden und toten Geiseln. Erst am Mittwoch hatte die Hamas zwei weitere Leichen israelischer Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Dabei handelt es sich laut israelischer Armee um die Graffitikünstlerin Inbar Hayman, die beim Nova-Musikfestival getötet worden war, und den 39-jährigen Soldaten Mohammad Alatrash.

Lesen Sie auch:
Videos zeigen Hinrichtungen auf den Straßen von Gaza.
Weltweites Entsetzen
Hamas-Exekutionen in Gaza sind für Trump „okay“
15.10.2025
Israels Botschafter:
„Solange Leichen fehlen, gibt es keinen Frieden“
14.10.2025
Machtkämpfe in Gaza
Bisher unbekannte Miliz droht nun der Hamas
15.10.2025

Israel fordert weiterhin die Übergabe aller 28 getöteten Geiseln, von denen laut Armee bislang zehn Leichen übergeben wurden. Die Hamas erklärte, weitere sterbliche Überreste seien schwer zugänglich, da viele Opfer unter den Ruinen verschüttet seien.

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt vorerst geschlossen. Humanitäre Hilfslieferungen erfolgen derzeit ausschließlich über andere Übergänge, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HamasGazastreifenIsraelPalästinaGaza
Tötung
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.120 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
230.387 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.838 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Außenpolitik
„Ich bin raus!“
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
Vorwürfe kochen hoch
Hamas schwört Vergeltung – Abkommen auf der Kippe
Premier erleichtert
Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvotum
Exil und Staatsbesuch
Syriens alter und neuer Herrscher in Moskau
Nun soll China folgen
Laut Trump will Indien kein Öl mehr aus Russland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf