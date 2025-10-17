Lungauer Lkw-Fahrer löschte Pkw-Brand in Tunnel

Er baute eine Löschleitung von einer rund 30 Meter entfernten Pannenbucht auf. Die nächstgelegene Bucht war bereits zu verraucht. „In ein paar Minuten war der Spuk vorbei. Es war nicht so tragisch“, sagt der 47-Jährige mit falscher Bescheidenheit. Chef und Kollegen sind nach seinem beherzten Eingreifen im Gleinalmtunnel dafür mächtig stolz.

Schutzpatron immer dabei

Christian Engel fährt im Lkw für eine Firma im Ramingsteiner Ortsteil Madling Baumaterialien aus und radelt international seit mehr als 20 Jahren viele Tausend Kilometer herunter. Der heilige Florian, Schutzpatron der Feuerwehr, fährt passenderweise immer mit.