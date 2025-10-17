Klubobmann macht Weg für Neuaufstellung frei

Viele Rochaden seit Edtstadlers Amtsantritt

Er war ein enger Vertrauter von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Erst diese Woche beförderte die ÖVP den Edtstadler-Vertrauen Nikolaus Stampfer zum Chef der Salzburger Stadtpartei. Florian Kreibich darf vorerst Vizebürgermeister bleiben. Der Goldegger Bürgermeister Hannes Rainer war zwischenzeitlich politischer Direktor in der Parteizentrale, legte dieses Amt inzwischen aber wieder zurück. Auch in der Kommunikationsabteilung der Partei kam es schon zu einer Personalrochade.