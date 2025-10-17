Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Salzburgs ÖVP

Klubobmann macht Weg für Neuaufstellung frei

Salzburg
17.10.2025 14:00
(Bild: APA/BARBARA GINDL)

ÖVP-Fraktionschef Wolfgang Mayer gründet ein Unternehmen und möchte sich ein Standbein abseits der Politik aufbauen. Damit geht der Umbau der Partei seit der Übernahme des Parteivorsitzes durch Karoline Edtstadler weiter.

0 Kommentare

In der Salzburger ÖVP geht das Sesselrücken weiter, auch wenn vorerst alles beim Alten bleibt. Wolfgang Mayer, Klubobmann im Landtag, hat am Donnerstag verkündet, sich ein Standbein außerhalb der Politik aufzubauen. Gemeinsam mit der Salzburger Werbeagentur Blümke Blümke Wagenhöfer gründet er die Kommunikationsagentur bbwm Public Relations GmbH.

Am neuen Unternehmen hält Mayer 74,9 Prozent, die Werbeagentur 25,1 Prozent. Das Vorhaben sei mit Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler akkordiert. Bis 2028 will Mayer Klubobmann bleiben. Ob er danach noch einmal für den Landtag kandidiere, sei noch offen, sagte Mayer zur „Krone“.

Viele Rochaden seit Edtstadlers Amtsantritt
Er war ein enger Vertrauter von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Erst diese Woche beförderte die ÖVP den Edtstadler-Vertrauen Nikolaus Stampfer zum Chef der Salzburger Stadtpartei. Florian Kreibich darf vorerst Vizebürgermeister bleiben. Der Goldegger Bürgermeister Hannes Rainer war zwischenzeitlich politischer Direktor in der Parteizentrale, legte dieses Amt inzwischen aber wieder zurück. Auch in der Kommunikationsabteilung der Partei kam es schon zu einer Personalrochade.

Lesen Sie auch:
Das Aus für die Corona-Prämie des Pflegepersonals ist eine der Einsparungen und soll 15 ...
Krone Plus Logo
Landesbudget 2026
Trotz „Zahlenschlacht“ eigenes Sparziel verfehlt
14.10.2025

Zurück zur neuen Firma von Mayer: Der Klubobmann betont, dass er keine öffentlichen Aufträge annehmen werde. Zumindest, solange er Klubobmann ist und danach für eine „angemessene“ Cooling-Off-Phase, wie Mayer betont.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
238.537 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.664 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Ski Alpin
Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
98.417 mal gelesen
Tina Weirather
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf