Raser überholte Polizei: Auto beschlagnahmt

Ein 29-jähriger Deutscher überholte am Mittwoch bei Zederhaus in Salzburg ein Polizeifahrzeug und raste mit 171 km/h durch eine 100-km/h-Zone. Führerschein und Pkw wurden vorläufig sichergestellt.
Am Mittwoch fiel Verkehrspolizisten auf der A10 Tauernautobahn bei Zederhaus ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit auf. In Fahrtrichtung Villach überholte der 29-jährige Fahrer ein ziviles Polizeifahrzeug und beschleunigte anschließend auf 171 km/h – erlaubt waren in diesem Abschnitt nur 100 km/h.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde dem deutschen Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.
