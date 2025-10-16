Raser überholte Polizei: Auto beschlagnahmt

Am Mittwoch fiel Verkehrspolizisten auf der A10 Tauernautobahn bei Zederhaus ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit auf. In Fahrtrichtung Villach überholte der 29-jährige Fahrer ein ziviles Polizeifahrzeug und beschleunigte anschließend auf 171 km/h – erlaubt waren in diesem Abschnitt nur 100 km/h.