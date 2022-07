Kraftwerk Arriach: Hier wurde Geschichte zerstört

Von dem 1925 in Betrieb genommenen Kraftwerk in der Klamm ist nicht viel übrig. Nur ein Haufen Schutt lässt noch erkennen, dass sich an dieser Stelle einmal ein Elektrizitätswerk befunden hat, denn: „Das Krafthaus und die elektromechanische Einrichtung wurden komplett zerstört“, zeigt sich Josef Stocker, Pressesprecher der Kelag, hörbar erschüttert. Dadurch sei dem Energiekonzern ein Millionenschaden entstanden.