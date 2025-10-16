„Die OP-Wartelisten werden wieder länger werden“

Mehr Gehalt für Pflegepersonal

Dazu setzt Schwarz-Blau umstrittene Maßnahmen. Denn ein erst im Frühjahr beschlossenes Personalpaket soll einfach gestrichen werden. Dieser Schritt soll alleine zehn Millionen Euro bringen. Dabei ging es einerseits um die Anpassung bei Gehältern. So seien Nachtdienste bei Ärzten teils schlechter bezahlt als Tagdienste. Andererseits müssen Pflege-Fachassistenten mehr bezahlt werden, damit diese Patienten auch Infusionen verabreichen dürfen. Insgesamt wäre es um ein ganzes Bündel an Maßnahmen gegangen.