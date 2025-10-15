Untreue von 1,3 Millionen Euro: „War abgesprochen“

„Er war in Not und hat Geld gebraucht“

Sie sei bei ihrem Chef sozusagen in der Schuld gestanden, erzählt die Angeklagte ihre Beweggründe: 2018 habe er sie unterstützt, als die Tochter eine schwere Erkrankung hatte. Monate später kam er dann „in Not“ zu ihr: „Er brauchte Geld. Ich sollte das Geld mir überweisen und ihm dann in bar geben. Ich habe ihm vertraut, es sollte niemand erfahren.“ Vor allem nicht die „dominante“ Ehefrau des Unternehmers, meint die Angeklagte.