Bergrettung musste Person aus Sumpf bergen

Mit Trage aus dem Sumpfgebiet

Die Bergung ist schwierig. Besonders die einsetzende Dunkelheit und der weiche Untergrund macht den Rettern zu schaffen. „Mit den Stiefeln waren wir 40 cm im tiefen Morast“. Und als sie die zum Teil versunkene Person entdecken, zeigt diese schon Blutungsanzeichen im unteren Körperbereich. Der Mann hatte schon im Vorhinein Kreislauf- und Blutdruckprobleme und konnte sich daher auch nicht mehr selbst befreien. „Das Opfer wurde vor Ort von einer Ärztin des Roten Kreuzes erstversorgt. Schließlich musste der Patient mit einer Trage aus dem Sumpf geborgen und dem Rettungsdienst übergeben werden“, so die Bergretter weiter.