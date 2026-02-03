Messerstiche nach Streit um Ladekabel in Wien

Teenager in die Justizanstalt gebracht

Der 15-Jährige soll bereits am vergangenen Samstag im Zuge einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Auslöser des Streits soll der Diebstahl eines Handyladekabels gewesen sein.