Jugendlicher gefasst

Messerstiche nach Streit um Ladekabel in Wien

Wien
03.02.2026 13:03
Der Jugendliche steht im Verdacht, mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen zu haben ...
Der Jugendliche steht im Verdacht, mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen zu haben (Symbolbild).(Bild: Ganka - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spektakuläre Festnahme in Wien-Floridsdorf: Die Polizei hat am Montagmittag – unterstützt von der WEGA – einen 15-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, auf einen 17-Jährigen mit einem Messer eingestochen zu haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte spürten den Verdächtigen gegen 12.30 Uhr in der Wohnung von Bekannten auf. Grundlage war eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Teenager in die Justizanstalt gebracht
Der 15-Jährige soll bereits am vergangenen Samstag im Zuge einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Auslöser des Streits soll der Diebstahl eines Handyladekabels gewesen sein.

Gegen den Jugendlichen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Wiener Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen weiter.

