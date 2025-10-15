Höchste Warnstufe
Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule
Schon länger gilt die höchste Warnstufe für den indonesischen Vulkan Lewotobi Laki-Laki, mehrmals stiegen in den letzten Monaten gewaltige Aschewolken gen Himmel. Nun spuckte der knapp 1600 Meter hohe Feuerberg auf der Insel Flores eine Aschesäule aus, die bis zu zehn Kilometer hoch über dem Gipfel in den Himmel stieg.
Der Ausbruch in der Nacht (Ortszeit) sei überdies von einer Explosion begleitet worden. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Berichte.
Bilder des Vulkanausbruchs:
Schon länger gilt die höchste Warnstufe für den Lewotobi Laki-Laki, der seit 2023 wieder aktiv ist. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, mindestens sechs Kilometer Abstand zum Krater zu halten.
Die Behörden warnten auch vor möglichen vulkanischen Schlammlawinen. Der örtliche Flughafen Frans Xavier Seda Airport in Maumere wurde vorübergehend geschlossen.
Fotos und Videos auf X von dem Ausbruch:
Der 1584 Meter hohe Feuerberg ist der Zwillingsvulkan des 1703 Meter hohen Lewotobi Perempuan. Die Gipfel der beiden Berge liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt. Zuletzt gab es im Juli eine größere Eruption, bei der eine gewaltige Aschesäule rund 18.000 Meter hoch in den Himmel stieg.
