Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

Schon länger gilt die höchste Warnstufe für den indonesischen Vulkan Lewotobi Laki-Laki, mehrmals stiegen in den letzten Monaten gewaltige Aschewolken gen Himmel. Nun spuckte der knapp 1600 Meter hohe Feuerberg auf der Insel Flores eine Aschesäule aus, die bis zu zehn Kilometer hoch über dem Gipfel in den Himmel stieg.