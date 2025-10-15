Vorteilswelt
In Oberösterreich

Das Faber-Castell-Werk ist seit Jahren im Minus

Oberösterreich
15.10.2025 11:20
In Engelhartszell werden Textliner des deutschen Traditionsunternehmens produziert.
In Engelhartszell werden Textliner des deutschen Traditionsunternehmens produziert.(Bild: Faber-Castell)

Der Standort des Schreibwarenherstellers Faber-Castell im oberösterreichischen Engelhartszell steht vor der Schließung. Das Werk habe seit 2023 mehr als zwei Millionen Euro Verlust verzeichnet – und eine Umstellung der Produktion wäre zu teuer, teilt das Unternehmen mit.

Bürgermeister Roland Pichler und sein Vorgänger wollen das Werk des Schreibwarenherstellers Faber-Castell in Engelhartszell, wie berichtet, mit einem Brief an die deutsche Eigentümerfamilie noch retten. Doch der Entschluss scheint fix: Faber-Castell will seinen Standort in Oberösterreich mit 41 Mitarbeitern im Sommer 2026 schließen.

Gegenüber der „Krone“ begründet das Unternehmen: „Das Werk Engelhartszell ist seit 2023 defizitär.“ Seither habe der Standort einen Verlust von mehr als zwei Millionen Euro zu verzeichnen – das habe die 1,5 Millionen Euro Gewinn in den Jahren 2016 bis 2022 zunichtegemacht.

Umstellung der Produktion ist für Unternehmen zu teuer
Grund dafür sei die stark sinkende Nachfrage nach den in Oberösterreich hergestellten Textmarkern. „Um neben Textlinern weitere Produkte produzieren zu können, wären hohe Investitionen notwendig, die sich nicht in angemessenem Zeitraum amortisiert hätten“, heißt es weiter. Daher ist in Engelhartszell bald Schluss. „Es ist uns nicht leicht gefallen, den Entschluss, das Werk zu schließen, endgültig zu treffen.“

Lesen Sie auch:
Seit mehr als 60 Jahren werden in Engelhartszell die Textmarker von Faber-Castell produziert, im ...
Nach Aus für Werk
Ortschefs an Faber-Castell: „Ein schwerer Schlag“
13.10.2025
Jobs wandern ab
Faber-Castell sperrt Werk in Oberösterreich zu
10.10.2025

Faber-Castell ist Hersteller von Produkten zum Schreiben und Zeichnen und beschäftigt weltweit rund 6200 Mitarbeiter. Seit 1963 produziert das 1761 gegründete deutsche Traditionsunternehmen auch in Engelhartszell. Die dortigen Produktionsanlagen sollen nun nach Peru verlagert werden.

In Oberösterreich
Das Faber-Castell-Werk ist seit Jahren im Minus
Fortführung geplant
Insolvente Hotelkette blitzte bei Gläubigern ab
Chemie-Unternehmen
118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz
24 Monate bedingt
Schweizer Bombendroher in Heimat verurteilt
Immer mehr Betroffene
Erkältungswelle fesselt tausende Kranke ans Bett
