Das Faber-Castell-Werk ist seit Jahren im Minus

Umstellung der Produktion ist für Unternehmen zu teuer

Grund dafür sei die stark sinkende Nachfrage nach den in Oberösterreich hergestellten Textmarkern. „Um neben Textlinern weitere Produkte produzieren zu können, wären hohe Investitionen notwendig, die sich nicht in angemessenem Zeitraum amortisiert hätten“, heißt es weiter. Daher ist in Engelhartszell bald Schluss. „Es ist uns nicht leicht gefallen, den Entschluss, das Werk zu schließen, endgültig zu treffen.“