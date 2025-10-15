Vorteilswelt
43-jähriger Mime

Nach Dauerstreit steht Linzer unter Mordverdacht

Oberösterreich
15.10.2025 15:00
„Neo Nuggets“-Team: Schneider, Jaus, Pizzera und Naschenweng (v. li.).
„Neo Nuggets“-Team: Schneider, Jaus, Pizzera und Naschenweng (v. li.).(Bild: 2025 Constantin Film Österreich/ Samsara Film/ Ricardo Gstrein)

Linzer Schauspieler Roman Blumenschein ist ab heute in „Neo Nuggets“ zu sehen. Für den Tatort stand er gerade vor der Kamera. Dabei wird er mit einem schlimmen Verbrechen konfrontiert.

0 Kommentare

Heute ist Kinostart für die Komödie „Neo Nuggets“, die Fortsetzung von „Pulled Pork“. Mit dabei ist neben Silvia Schneider ein weiterer Linzer: Roman Blumenschein. Der 43-Jährige durfte über seine Rolle im Film von Andreas Schmied nichts ausplaudern, über die acht Drehtage mit dem Team konnte ihm die „Krone“ aber ein bisschen was rauskitzeln. „Benno Fürmann, Gizem Emre, Günther Lainer und vor allem Paul Pizzera und Otto Jaus sind unglaublich professionell, aber auch echt lustig. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihnen zu drehen – mit ihrer offenen, sympathischen Art haben die Jungs das ganze Team motiviert. Am spannendsten war der Dreh in der Seegrotte Hinterbrühl, südlich von Wien, mit dem größten unterirdischen See Europas.

Roman Blumenschein beim Tatort-Dreh.
Roman Blumenschein beim Tatort-Dreh.(Bild: zVg)

„Spannend, so einen Arschloch-Typen zu spielen“
Viel zu tun also für Blumenschein, der zuletzt in „SOKO Donau“, „Die Bergretter“, „Kafka“ und „Schnell ermittelt“ zu sehen war. Auch für die vorletzte „Tatort“-Folge von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stand er vor der Kamera. In „Gegen die Zeit“ ermitteln die beiden Kommissare im Sonnenhof, einer sozialpädagogischen WG für Jugendliche, deren Leiter tot aufgefunden wurde. „Unter die Mordverdächtigen gerät auch der von mir gespielte Nachbar, der mit den Bewohnern in Dauerstreit liegt. Es war voll spannend, mal so einen richtigen Arschloch-Typen zu spielen“, so der Linzer augenzwinkernd.

Lustiges Detail am Rande: Der „böse“ Hund, den der „böse“ Nachbar zur Seite bekommen hat, hörte auf den Namen „Rapunzel“ – heftiger Kuschelalarm!

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
