Nach Dauerstreit steht Linzer unter Mordverdacht

Heute ist Kinostart für die Komödie „Neo Nuggets“, die Fortsetzung von „Pulled Pork“. Mit dabei ist neben Silvia Schneider ein weiterer Linzer: Roman Blumenschein. Der 43-Jährige durfte über seine Rolle im Film von Andreas Schmied nichts ausplaudern, über die acht Drehtage mit dem Team konnte ihm die „Krone“ aber ein bisschen was rauskitzeln. „Benno Fürmann, Gizem Emre, Günther Lainer und vor allem Paul Pizzera und Otto Jaus sind unglaublich professionell, aber auch echt lustig. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihnen zu drehen – mit ihrer offenen, sympathischen Art haben die Jungs das ganze Team motiviert. Am spannendsten war der Dreh in der Seegrotte Hinterbrühl, südlich von Wien, mit dem größten unterirdischen See Europas.